Трехмесячная дочь Паттинсона появилась на обложке журнала

Сьюки Уотерхаус, возлюбленная Роберта Паттинсона, вместе с их трехмесячной дочерью стала героиней нового выпуска британского Vogue. Актриса призналась, что не сразу согласилась принять участие в фотосессии и дать интервью изданию, так как пока не пришла в форму после родов.

<div id="vk_post_-122141110_31163"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31163", -122141110, 31163, 'KWPpsjf82hUIJ4GOV6Kbq0VeyO8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я переживала: “О, я снимаюсь для обложки, и я сейчас на 25 фунтов тяжелее, чем обычно. Но потом я подумала: “Кого это волнует?” Это то, что есть. Зато грудь у меня прикольная”», — высказалась звезда фильма «С любовью, Рози».

Она рассказала, что Паттинсон был с ней рядом во время родов. По словам актрисы, ее возлюбленный — замечательный отец.

Уотерхаус также призналась, что их знакомство было немного волнительным и напряженным, потому что первая встреча состоялась в Голливуде при большом количестве звезд.

«Там было много выдающихся персонажей, настоящих тяжеловесов. Я думаю, мы оба испытывали одинаковый легкий дискомфорт и начали хихикать над абсурдностью всего происходящего», — заметила актриса.

Напомним, Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон начали встречаться в 2018 году, а марте этого года впервые стали родителями. Правда, пока звезды не называют имя своей дочери.