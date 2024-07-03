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3 июля 2024, новость

Трехмесячная дочь Паттинсона появилась на обложке журнала

Наследница актера приняла участие в фотосессии для Vogue вместе с матерью, Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус, возлюбленная Роберта Паттинсона, вместе с их трехмесячной дочерью стала героиней нового выпуска британского Vogue. Актриса призналась, что не сразу согласилась принять участие в фотосессии и дать интервью изданию, так как пока не пришла в форму после родов.

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«Я переживала: “О, я снимаюсь для обложки, и я сейчас на 25 фунтов тяжелее, чем обычно. Но потом я подумала: “Кого это волнует?” Это то, что есть. Зато грудь у меня прикольная”», — высказалась звезда фильма «С любовью, Рози».

Она рассказала, что Паттинсон был с ней рядом во время родов. По словам актрисы, ее возлюбленный — замечательный отец.

Уотерхаус также призналась, что их знакомство было немного волнительным и напряженным, потому что первая встреча состоялась в Голливуде при большом количестве звезд.

«Там было много выдающихся персонажей, настоящих тяжеловесов. Я думаю, мы оба испытывали одинаковый легкий дискомфорт и начали хихикать над абсурдностью всего происходящего», — заметила актриса.

Напомним, Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон начали встречаться в 2018 году, а марте этого года впервые стали родителями. Правда, пока звезды не называют имя своей дочери.

Уотерхаус рассказала, что оба в прошлом пережили бурные романы, а сегодня стремятся к здоровым и осознанным отношениям. По словам актрисы, Паттинсон считает ее лучшей женщиной в своей жизни.

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