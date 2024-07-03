В сети обсуждают резкое похудение Дженнифер Лопез на фоне развода

Дженнифер Лопез (фото: соцсети)

Актриса и певица Дженнифер Лопез снялась в мини-шортах на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком. Звезда выложила видео в соцсети.

В ролике 54-летняя Дженнифер Лопез рекламировала косметические продукты собственного бренда JLo Beauty. Певица была запечатлена в розовом трикотажном топе, мини-шортах, золотистых босоножках на танкетке, солнцезащитных очках и серьгах.

Поклонники обратили внимание на то, что за последнее время Дженнифер Лопез сильно похудела.

«Она выглядит такой худой», «Я заметила, что она стала более стройной», «Красивая, но почему ты так похудела?», «Что стало с твоими формами? Ты выглядишь хорошо, но куда они пропали?», «Она выглядит очень худой», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

В конце июня Дженнифер Лопез улетела в отпуск. Певицу заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На фото папарацци певица была запечатлена на яхте.