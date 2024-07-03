Александрова влюбилась в юнца в новом сериале: первые кадры

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Появились кадры комедийного сериала «Макрон», где Марина Александрова и Алексей Лукин играют влюбленную пару с большой разницей в возрасте.

В центре 20-серийной комедии — парень Андрей, решивший поехать к родителям (Ольга Медынич и Михаил Трухин) в Архангельскую область, чтобы познакомить их со своей девушкой. Вика старше его на двадцать лет, но разница в возрасте не мешает отношениям счастливых влюбленных.

Однако старомодные предки Андрея не одобряют эту связь, заявляя, что их сын превратился в «нового Макрона». Мать Андрея пытается выжить Вику из жизни сына всеми способами, включая колдовство.

Ситуация осложняется тем, что бывшая пассия Андрея (Дарья Пицик) хочет его вернуть. А ее холостой отец (Александр Робак) не просто проявляет к Вике романтический интерес, но твердо намерен жениться.

Марина Александрова уверена, что сериал станет народными хитом: «Я уже завидую зрителям, что они увидят наш проект!»

«Кони, пожары, водонапорные башни, день города, драки, прыжки с крыши и немного подводных съемок в бочке — все это звучало как вызов, но самый классный на свете актерский ансамбль и съемочная группа мечты всегда поддерживали!» — поделилась впечатлениями режиссер Ирина Аркадьева, для которой сериал стал дебютом.