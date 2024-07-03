Звезда «Мстителей» описал попадание под снегоуборочную машину

Звезда «Мстителей» и двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер в новом интервью подробно описал попадание под снегоуборочную машину. Беседу с артистом опубликовало издание Men’s Health.

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По словам Реннера, он помнит каждое движение металлических гусениц.

«Я помню, как под этой штукой треснула голова, а машина давила на меня — ощущения именно такие, как можно вообразить. Неодолимый объект и сокрушительная сила, и что-то должно уступить. Но, слава богу, мой череп до конца не сдался. Это продолжалось. Волна за волной, волна за волной. Сломалась скула, сломалась глазница, а потом от давления машины у меня вылез глаз. Я мог видеть левое глазное яблоко правым глазом», — вспоминает артист.

Артист вспомнил, что пытался кричать и дышать, но не мог из-за проткнутого легкого. Через 10 минут на место аварии прибыли соседи, вызвавшие спасателей.

Сейчас Реннер продолжает восстанавливаться — он посещает спортзал, снимается в кино и позировал для обложки Men’s Health топлес.

Напомним, В январе 2023 года Джереми Реннера затянуло под гусеницы снегоуборочной машины. Авария произошла, когда он пытался расчистить подъездную дорогу. В результате инцидента актер потерял много крови. Его доставили на вертолете в местную больницу в критическом состоянии. Врачи сообщили о «тупой травме груди и ортопедических повреждениях».

Недавно стало известно, что после инцидента Реннер впадал в кому.