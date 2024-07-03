Панкратова-Черного увезли в реанимацию после обморока

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный провел два дня в больнице после того, как его госпитализировали из-за обморока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 75-летнему актеру стало плохо в библиотеке из-за жары. Его увезли в реанимацию. Врачам Панкратов-Черный жаловался на переутомление и стресс.

В ходе обследования выяснилось, заявляет Mash, что у Панкратова-Черного поражение мелких кровеносных сосудов мозга, скопление жидкости и признаки атрофии. Медики также нашли у актера пятисантиметровую гематому на локте, которую обработали и перевязали в больнице.

По данным Telegram-канала, у актера также начались проблемы со слухом. Сейчас он ходит со слуховыми аппаратами в обоих ушах.

Позже супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова уточнила сообщения о его госпитализации. Ее цитирует телеканал «360». «Пожалуйста, не читайте желтуху. У Александра Васильевича все абсолютно нормально», — заверила она.

Таким образом, супруга актера опровергла СМИ о том, что он якобы провел два дня в московской больнице после того, как упал в обморок из-за жары.

В феврале Панкратова-Черного госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Тогда актер поскользнулся и упал, сломав пять ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

После выписки у Панкратова-Черного сохранялась отечность левой половины грудной клетки. Артисту прописали обезболивающее, мазь и порекомендовали снизить нагрузки.