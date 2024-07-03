42-летняя звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике

Актриса Екатерина Волкова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Звезда сериала «Воронины» опубликовала фотографии в соцсети.

Екатерина Волкова, фото: соцсети

42-летняя Екатерина Волкова предстала перед камерой в красном лифе от бикини и парео в тон, которое повязала на бедрах. Актриса дополнила пляжный образ колье и несколькими браслетами. Звезда сериала «Воронины» распустила волосы и отказалась от макияжа.

«Как вам такая спасательница Белека? Обстановку разведала. Докладываю: только легкий бриз!» — подписала кадры артистка.

Екатерина Волкова в 2010 году вышла замуж за телеведущего Андрея Карпова, с которым до свадьбы встречалась один год. В 2011 у влюбленных родилась дочь Елизавета. Актриса признавалась, что ей тяжело давалось материнство — она не могла нормально высыпаться в течение двух лет. Артистка не хочет повторения подобной истории, поэтому не планирует пополнение в семье. По словам звезды, ее часто осуждают за такое решение, но она не стесняется публично говорить об этом.