Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
3 июля 2024, новость

Кристину Асмус раскритиковали за пошлость в спектакле

Пользователи сети возмутились откровенной сценой с участием актрисы
Кристина Асмус
Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

В сети завирусилось видео, на котором Кристина Асмус изображает половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене Театра Ермоловой. Видео опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Если на афише указано ограничение “18+”, то вообще никаких претензий»; «А какой скромной была Варя Черноус»; «Одним словом — пошло»; «Топорно все вышло — никакой красоты нет», — написали интернет-пользователи.

Некоторые подписчики Telegram-канала возмутились, что в театре показывали подобную «пошлую» постановку, и обвинили режиссера спектакля в том, что он превратил культурное учреждение в «бордель». Другие назвали Асмус «порноакрисой», вспомнив ее предыдущий скандал из-за откровенной сцены в фильме «Текст».

В ноябре 2023 года Асмус рассказывала, что ее травили на протяжении нескольких месяцев из-за эротической сцены в «Тексте». Хейтеры, по словам звезды, придумывали изощренные планы мести, угрожали ее близким, а саму актрису хотели «лишить родительских прав и выгнать из страны».

Ранее Кристина Асмус показала откровенное фото из отпуска.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кристина Асмус
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Арбенина»
Арбенина
Трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Лгунья»
Лгунья
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь