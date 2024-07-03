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3 июля 2024, новость

Светлана Иванова показала подросших дочерей от режиссера Файзиева

Звезда «Легенды №17» опубликовала редкое фото с дочерьми

Звезда «Легенды № 17» Светлана Иванова показала своих подросших дочерей от режиссера Джаника Файзиева. Актриса опубликовала редкое семейное фото в соцсетях и отметила, что вместе с детьми находится в Минске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старшей дочери пары Полине 12 лет, а младшей, Мире, — 6 лет.

Файзиев и Иванова познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их отношениях стало известно поклонникам. Артистка говорила, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за режиссера и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил с ней двоих детей.

В 2020 году появились слухи, что Иванова официально вышла замуж за Файзиева, и позже звезда «Легенды № 17» подтвердила эту информацию в соцсетях, отметив, что не собиралась афишировать перемены в жизни. Актриса еще не показывала поклонникам лицо младшей дочери. Она признавалась, что оберегает членов своей семьи от публичности всеми возможными способами и делится снимками с детьми только с их разрешения.

Ранее Светлана Иванова поделилась архивным фото со съемок.

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