Светлана Иванова показала подросших дочерей от режиссера Файзиева

Звезда «Легенды № 17» Светлана Иванова показала своих подросших дочерей от режиссера Джаника Файзиева. Актриса опубликовала редкое семейное фото в соцсетях и отметила, что вместе с детьми находится в Минске.

<div id="vk_post_-122141110_31154"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31154", -122141110, 31154, 'nua1gX7svh0ac-bM03jt3rE1ZpQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Старшей дочери пары Полине 12 лет, а младшей, Мире, — 6 лет.

Файзиев и Иванова познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их отношениях стало известно поклонникам. Артистка говорила, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за режиссера и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил с ней двоих детей.

В 2020 году появились слухи, что Иванова официально вышла замуж за Файзиева, и позже звезда «Легенды № 17» подтвердила эту информацию в соцсетях, отметив, что не собиралась афишировать перемены в жизни. Актриса еще не показывала поклонникам лицо младшей дочери. Она признавалась, что оберегает членов своей семьи от публичности всеми возможными способами и делится снимками с детьми только с их разрешения.