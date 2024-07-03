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3 июля 2024, новость

Кологривый поднял гонорар на десятки тысяч рублей

Сообщается, что гонорар актера в театре вырос до сотни тысяч рублей
Никита Кологривый в образе Маяковского (фото: пресс-служба Театра Эстрады)
Никита Кологривый в образе Маяковского (фото: пресс-служба Театра Эстрады)

Актер Никита Кологривый получил сотни тысяч рублей за постановку «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады. Об этом сообщает журналист Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Отмечается, что в сентябре 2023 года гонорар звезды «Слова пацана» за спектакль составлял всего 8 тыс. рублей.

«Ну, он молодец. Старается»; «Может откажется? Он же возмущался высокими заработками артистов»; «Как будто его игра тогда и сейчас поменялась. Это демотивирует, [потому что] в медиа случай и связи [стали] гораздо важнее таланта», — написали интернет-пользователи.

Премьера «Маяковский. Я сам» состоялась 2 июля в Москве. Постановка посвящена жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. Основой инсценировки стала автобиография Маяковского «Я сам», которую дополнили его стихи и поэмы. Роль Маяковского исполнил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый.

В начале июня Кологривый поделился в соцсети кадрами с фотосессии, на которых предстал в образе Владимира Маяковского. Он был одет в черный костюм-тройку с акцентными серебристыми полосками, белую рубашку с галстуком, а также в шляпу в стиле Маяковского.

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