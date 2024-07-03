41-летняя Ходченкова в мини-шортах снялась в откровенной позе

Российская актриса Светлана Ходченкова похвасталась спортивной фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31153"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31153", -122141110, 31153, 'DDGEv3pLG_KtDGZqEkcGaz0ZbNw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

41-летняя знаменитость снялась во время остановки в рамках велосипедной прогулки. Она позировала с широко разведенными в стороны ногами, сидя на красном кубе.

При этом звезда надела зеленый топ-бандо, черные мини-шорты и серую кофту на молнии. Кроме того, артистка примерила высокие белые носки в сочетании с кроссовками, солнцезащитные очки и перчатки без пальцев, а также взяла с собой поясную сумку.