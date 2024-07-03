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3 июля 2024, новость

41-летняя Ходченкова в мини-шортах снялась в откровенной позе

Актриса похвасталась фигурой

Российская актриса Светлана Ходченкова похвасталась спортивной фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

41-летняя знаменитость снялась во время остановки в рамках велосипедной прогулки. Она позировала с широко разведенными в стороны ногами, сидя на красном кубе.

При этом звезда надела зеленый топ-бандо, черные мини-шорты и серую кофту на молнии. Кроме того, артистка примерила высокие белые носки в сочетании с кроссовками, солнцезащитные очки и перчатки без пальцев, а также взяла с собой поясную сумку.

В мае Светлана Ходченкова также станцевала в откровенном наряде около пилона.

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