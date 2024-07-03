Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
3 июля 2024, новость

Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни

Американский сценарист и режиссер Роберт Таун умер на 90-м году жизни
Роберт Таун
Роберт Таун | Источник: Legion-Media.ru

Американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Таун скончался 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает источник. Причина смерти режиссера не уточняется.

Карьера Тауна началась в 1960-х годах, когда он начал работать актером и сценаристом у режиссера Роджера Кормана.

Он написал сценарии к таким фильмам, как «Последний наряд» (1973), «Китайский квартал» (1974) и «Шампунь» (1975). Таун также является соавтором сценариев картин «Миссия: невыполнима» (1996) и «Миссия: невыполнима 2» (2000).

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Китайский квартал
Миссия: невыполнима 2
корман
Роджер Корман
Roger Corman
Шампунь
Последний наряд
Миссия: невыполнима
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Арбенина»
Арбенина
Трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Лгунья»
Лгунья
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь