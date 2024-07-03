Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни

Роберт Таун | Источник: Legion-Media.ru

Американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Таун скончался 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает источник. Причина смерти режиссера не уточняется.