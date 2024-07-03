Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни

Американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает издание Variety.
Таун скончался 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает источник. Причина смерти режиссера не уточняется.
Карьера Тауна началась в 1960-х годах, когда он начал работать актером и сценаристом у режиссера Роджера Кормана.
Он написал сценарии к таким фильмам, как «Последний наряд» (1973), «Китайский квартал» (1974) и «Шампунь» (1975). Таун также является соавтором сценариев картин «Миссия: невыполнима» (1996) и «Миссия: невыполнима 2» (2000).