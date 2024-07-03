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3 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: меланхоличный боевик со звездой «Игры престолов»

Смотрим атмосферную криминальную ленту «Кровь в обмен на пыль» — крепкий авторский боевик с отличным кастом

Продажник Клифф надрывается, пытаясь обеспечить семью и расплатиться с долгами. Бизнес по продаже медицинского оборудования не оправдывает себя, герой близок к отчаянию.

Но однажды в его жизнь возвращается некто по имени Рикки, человек из его темного прошлого, который склоняет Клиффа вернуться на скользкую дорожку. Мужчина соглашается на незаконное, смертельно опасное дело, надеясь, что ему повезет. Но все идет не по плану.

«Кровь в обмен на пыль» — криминальный экшен-триллер, погруженный в атмосферу холодной безысходности и краха надежд об американской мечте, толкающих героя Скута МакНэри в бездну. Кит Харингтон, полностью искоренивший в себе доброго и растерянного Джона Сноу, уверенно чувствует себя в роли антигероя, расчетливого и способного на настоящее зло.

Прокатившись по мировым смотрам, от «Трайбеки» до Довиля, фильм режиссера Рода Блэкхерста выиграл главный приз на международном кинофестивале в Сан-Диего, собрав однозначную похвалу за актерские работы и крепкую драматургию.

6.8
Кровь в обмен на пыль
2023/США18+триллербоевиккриминал
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