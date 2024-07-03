Фильм на вечер: меланхоличный боевик со звездой «Игры престолов»

Продажник Клифф надрывается, пытаясь обеспечить семью и расплатиться с долгами. Бизнес по продаже медицинского оборудования не оправдывает себя, герой близок к отчаянию.

Но однажды в его жизнь возвращается некто по имени Рикки, человек из его темного прошлого, который склоняет Клиффа вернуться на скользкую дорожку. Мужчина соглашается на незаконное, смертельно опасное дело, надеясь, что ему повезет. Но все идет не по плану.

«Кровь в обмен на пыль» — криминальный экшен-триллер, погруженный в атмосферу холодной безысходности и краха надежд об американской мечте, толкающих героя Скута МакНэри в бездну. Кит Харингтон, полностью искоренивший в себе доброго и растерянного Джона Сноу, уверенно чувствует себя в роли антигероя, расчетливого и способного на настоящее зло.