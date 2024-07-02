Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 июля 2024, новость

Оценена вероятность запрета в России дорам и кей-попа

Ранее МИД России предупредил Сеул об ответных мерах на отмену русской культуры

Вероятность запрета в России южнокорейской культуры на фоне усложнения отношений Москвы и Сеула оценили эксперты. Их слова приводит «Реальное время».

Преподаватель корейского языка Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Аделя Фарукшина отметила, что кей-попом (k-pop) и дорамами увлекается в основном молодежь. По ее словам, подростки 15-16 лет ищут репетиторов для изучения корейского языка, за подобные услуги они готовы платить до трех тысяч рублей в час.

Несмотря на то, что МИД России предупредил Сеул об ответных мерах на отмену русской культуры, россиян вряд ли коснется запрет на популярные песни и сериалы. «Массовая поп-культура живет вне политики, поэтому не стоит ожидать блокирования ресурсов», — отмечают опрошенные «Реальным временем» эксперты.

Ранее в Южной Корее отменили спектакль Modanse с примой Большого театра Светланой Захаровой. О том, что мероприятие нужно отменить, заявило посольство Украины в Сеуле. Российское посольство в Южной Корее выражало надежду, что «корейские власти не пойдут на требования украинцев и европейцев и не откажутся от приезда Большого театра и примы-балерины театра Светланы Захаровой».

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Арбенина»
Арбенина
Трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Лгунья»
Лгунья
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь