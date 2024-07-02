Пальто из «Слова пацана» рассказал об атмосфере на съемках

Леон Кемстач и Лев Зулькарнаев | Источник: Алексей Молчановский

Актер Леон Кемстач заявил в беседе с NEWS.ru, что съемочная команда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вела себя как семья.

По словам Кемстача, ему гораздо приятнее работать, когда в команде налажены дружеские отношения. По его словам, в таком случае работа проходит плавно.

«Когда понимаешь друг друга с полуслова — это круто», — поделился артист.

Леон Кемстач сыграл в сериале главного героя, Андрея Пальто.

Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

В июне стало известно, что выйдет документальный фильм о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Точной даты выхода проекта еще нет, но отмечалось, что его покажут в июле. В картине расскажут, как снимались масштабные сцены драк, что всегда было в кармане Пальто, и поделятся другими секретами проекта.