Киану Ривз порадовал поклонников в аэропорту

Киану Ривз не смог остаться незамеченным в одном из аэропортов. Пассажиры, увидев голливудского актера, начали подбегать к нему, чтобы сделать фото. Звезда франшизы «Матрица», несмотря на то, что спешил на самолет, не отказывался фотографироваться с поклонниками.
Пользователи сети восхитились доброжелательностью актера и отметили, что он остается простым человеком, несмотря на свою популярность.
«Он лучший!», «Вот так ведут себя настоящие звезды», «Любимый представитель “звезд”. Такой естественный и хороший. Желаю ему счастья искренне», «Все говорят, что он очень скромный в жизни. Просто достойный!», «Бывают же такие люди… Такой классный», «Он такой душка».
Ривз не в первый раз общается с поклонниками в общественных местах. Так, в 2022 году он разговорился со своим юным поклонником, пока ждал багаж в аэропорту Нью-Йорка. Тогда парень подошел к кумиру, чтобы взять автограф, а потом задал ему несколько вопросов.
«Разве он не ангел? Человек после международного перелета, устал, но общается с мальчиком с таким удовольствием, что на глаза наворачиваются слезы. Я решил, что поделюсь этим с миром, потому что этот человек не только классный актер, но и настоящий герой нашего времени. Такие маленькие моменты могут иметь большое значение в жизни людей. Нам нужно больше Киану!» — сообщил тогда в соцсетях продюсер Эндрю Киммел, который заснял беседу Ривза с поклонником на видео.