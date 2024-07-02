Киану Ривз порадовал поклонников в аэропорту

Киану Ривз не смог остаться незамеченным в одном из аэропортов. Пассажиры, увидев голливудского актера, начали подбегать к нему, чтобы сделать фото. Звезда франшизы «Матрица», несмотря на то, что спешил на самолет, не отказывался фотографироваться с поклонниками.

Пользователи сети восхитились доброжелательностью актера и отметили, что он остается простым человеком, несмотря на свою популярность.

«Он лучший!», «Вот так ведут себя настоящие звезды», «Любимый представитель “звезд”. Такой естественный и хороший. Желаю ему счастья искренне», «Все говорят, что он очень скромный в жизни. Просто достойный!», «Бывают же такие люди… Такой классный», «Он такой душка».

Ривз не в первый раз общается с поклонниками в общественных местах. Так, в 2022 году он разговорился со своим юным поклонником, пока ждал багаж в аэропорту Нью-Йорка. Тогда парень подошел к кумиру, чтобы взять автограф, а потом задал ему несколько вопросов.