57-летняя Рената Литвинова выложила фото в кружевной комбинации

Актриса и продюсер Рената Литвинова снялась в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.
Перед камерой 57-летняя Рената Литвинова предстала в черной комбинации, украшенной кружевом. Актриса также надела бюстгальтер в сетку. Продюсер сделала укладку с заколками для волос и макияж с серыми тенями и ярко-розовой помадой. Знаменитость была запечатлена за столиком в ресторане.
В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.
На прошлой неделе актриса впервые за долгое время вышла в свет с дочерью. Рената Литвинова и Ульяна Добровская посетили показ Balenciaga, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. Продюсер позировала перед фотографами в белом облегающем макси-платье в горох, черных солнцезащитных очках, массивном браслете и серьгах. Звездная наследница выбрала для мероприятия удлиненную кожаную куртку и плотные колготки.