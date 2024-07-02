57-летняя Рената Литвинова выложила фото в кружевной комбинации

Актриса и продюсер Рената Литвинова снялась в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

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Перед камерой 57-летняя Рената Литвинова предстала в черной комбинации, украшенной кружевом. Актриса также надела бюстгальтер в сетку. Продюсер сделала укладку с заколками для волос и макияж с серыми тенями и ярко-розовой помадой. Знаменитость была запечатлена за столиком в ресторане.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.