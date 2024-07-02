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2 июля 2024, новость

Cценарист «Слова пацана» раскрыл причину успеха сериала

Андрей Золотарев заявил, что сюжет проекта «попал в нерв»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев раскрыл причину успеха проекта. Его слова из интервью на кинопремии «Ника» приводит News.ru.

Золотарев заявил, что сюжет «Слова пацана» «попал в нерв». «Бывает, что попадаешь в какую-то народную боль, и история начинает жить», — пояснил он.

Сценарист отметил особые заслуги Роберта Гараева, автора документальной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» в создании проекта. Золотарев рассказал, что Гараев активно участвовал в создании сериала и присутствовал на всех сценарных сессиях.

Золотарев не стал отвечать на вопрос о втором сезоне сериала, уточнил источник.

Ранее генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал о шансах продолжения сериала «Слово пацана».

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