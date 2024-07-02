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2 июля 2024, новость

Сиквел «Битлджуса» с Беллуччи откроет Венецианский кинофестиваль

Режиссер Тим Бертон представит продолжение своего фильма вне основного конкурса смотра
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Американский режиссер Тим Бертон представит сиквел своего фильма «Битлджус» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.

Картина «Битлджус Битлджус» станет фильмом открытия 81-го Венецианского фестиваля 28 августа. Картина будет показана вне основного конкурса.

Продолжение комедии Бертона про призрака-«биоэкзорциста» Битлджуса (Майкл Китон), предоставляющего духам услуги изгнания живых людей из помещений, выйдет спустя более чем 35 лет после оригинала.

К своим ролям в картине вернутся Вайнона РайдерДракула», «Очень странные дела») и Кэтрин О'Хара («Один дома»). Среди новичков — Дженна ОртегаУэнсдэй»), Моника БеллуччиНеобратимость») и Уиллем ДефоМаяк»).

В продолжении «Битлджуса» три поколения семьи Дитц вернутся домой после неожиданной трагедии. Жизнь Лидии (Райдер), которую все еще преследует Битлджус (Китон), перевернется с ног на голову, когда ее мятежная дочь-подросток Астрид (Ортега) обнаружит на чердаке загадочную модель города и случайно откроет портал в загробную жизнь.

Накануне была названа возможная дата выхода третьей «Дюны».

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Дженна Ортега
Jenna Ortega
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Дракула
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Очень странные дела
Необратимость
Тим Бертон
Тим Бертон
Tim Burton
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Michael Keaton
Битлджус Битлджус
Битлджус Битлджус
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