Сиквел «Битлджуса» с Беллуччи откроет Венецианский кинофестиваль

Продолжение комедии Бертона про призрака-«биоэкзорциста» Битлджуса ( Майкл Китон ), предоставляющего духам услуги изгнания живых людей из помещений, выйдет спустя более чем 35 лет после оригинала.

В продолжении «Битлджуса» три поколения семьи Дитц вернутся домой после неожиданной трагедии. Жизнь Лидии (Райдер), которую все еще преследует Битлджус (Китон), перевернется с ног на голову, когда ее мятежная дочь-подросток Астрид (Ортега) обнаружит на чердаке загадочную модель города и случайно откроет портал в загробную жизнь.