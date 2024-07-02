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2 июля 2024, новость

Юлия Снигирь в элегантном белом платье пришла на кинопремию

Актриса стала обладательницей премии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль»

Юлия Снигирь посетила премию «Ника», которая состоялась в театре «Маска». Актриса появилась на мероприятии в элегантном белоснежном атласном платье с высоким воротником. Образ актрисы дополнили массивные серьги.

Снигирь в этот вечер получила золотую статуэтку, став победительницей в номинации «Лучшая женская роль». Российская Академия кинематографических искусств оценила ее работу в фильме «За нас с вами» режиссера Андрея Смирнова. Актриса разделила победу с Юлией Пересильд, которая получила награду за главную женскую роль в картине «Вызов».

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» вспомнила, что на прошлой церемонии, в 2021 году, Дарья Екамасова сказала, что ей нужно сняться у Андрея Смирнова, чтобы получить «Нику».

«Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что буду сниматься у Андрея Сергеевича. И мне стало так страшно. Я подумала: “А что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко”. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу и Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что держу в руках вот это, хотя это очень приятно. Но и вообще за то, что это случилось в моей жизни. Это кино тонкое, нежное», — высказалась Юлия Снигирь.

Напомним, кинопремия «Ника» проходила в 37-й раз и вручалась лучшим кинематографистам за 2022 и 2023 годы в 16 номинациях. Лучшим игровым фильмом в этом году стал «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка.

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