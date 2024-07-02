Юлия Снигирь в элегантном белом платье пришла на кинопремию

«Я в тот момент сидела в зале и, честно признаюсь, уже знала, что буду сниматься у Андрея Сергеевича. И мне стало так страшно. Я подумала: “А что, если я прерву эту традицию? Это будет так неловко”. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу и Елене Иосифовне Смирновым не только за то, что держу в руках вот это, хотя это очень приятно. Но и вообще за то, что это случилось в моей жизни. Это кино тонкое, нежное», — высказалась Юлия Снигирь.