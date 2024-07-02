Алек Болдуин трогательно обратился к жене

Алек Болдуин в личном блоге опубликовал архивные фото со своей женой Хиларией, которые были сделаны в день их свадьбы. Также актер показал недавнее селфи с супругой.

<div id="vk_post_-122141110_31135"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31135", -122141110, 31135, 'AFaM-7Yb4ucL519Yx0oD3IuZrHM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда фильма «Привычка жениться» оставил трогательное послание жене в честь 12-й годовщины со дня их свадьбы.

«30 июня 2012 года. Хотя я влюбился в тот момент, когда встретил тебя, свадьба с тобой казалась мечтой. Хорошее и плохое. Взлеты и падения. Семь детей (плюс Айрленд, Андре и Холланд). Четыре собаки. Четыре кота. Несмотря на тяжелые для меня времена, я бы ни от чего из этого не отказался. Поздравляю с годовщиной. Ты мой дар», — написал Болдуин.

Хилария Болдуин, в свою очередь, разместила в личном блоге совместное фото с мужем и тоже поздравила его с годовщиной. Она отметила, что за эти 12 лет у них были взлеты и грустные падения.

«Мы также испытали все: от поворотов, зигзагов, огромной любви до вещей, которые так болезненно и явно отстали. Мы держимся крепко… Держимся за семью и друзей, которые являются источником нашего комфорта и энергии. Как мне повезло, что у меня есть ты и наши дети, Алек», — заключила супруга звезды.

Напомним, Алек Болдуин познакомился со своей женой в феврале 2011 года, а спустя полтора года они сыграли свадьбу.

Супруги воспитывают семерых детей: старшей дочери пары десять лет, а самому младшему — полтора года. У Болдуина также есть дочь Айрленд, которая родилась в браке с Ким Бейсингер.