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2 июля 2024, новость

Алек Болдуин трогательно обратился к жене

Актер поздравил Хиларию Болдуин с их 12-й годовщиной свадьбы

Алек Болдуин в личном блоге опубликовал архивные фото со своей женой Хиларией, которые были сделаны в день их свадьбы. Также актер показал недавнее селфи с супругой.

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Звезда фильма «Привычка жениться» оставил трогательное послание жене в честь 12-й годовщины со дня их свадьбы.

«30 июня 2012 года. Хотя я влюбился в тот момент, когда встретил тебя, свадьба с тобой казалась мечтой. Хорошее и плохое. Взлеты и падения. Семь детей (плюс Айрленд, Андре и Холланд). Четыре собаки. Четыре кота. Несмотря на тяжелые для меня времена, я бы ни от чего из этого не отказался. Поздравляю с годовщиной. Ты мой дар», — написал Болдуин.

Хилария Болдуин, в свою очередь, разместила в личном блоге совместное фото с мужем и тоже поздравила его с годовщиной. Она отметила, что за эти 12 лет у них были взлеты и грустные падения.

«Мы также испытали все: от поворотов, зигзагов, огромной любви до вещей, которые так болезненно и явно отстали. Мы держимся крепко… Держимся за семью и друзей, которые являются источником нашего комфорта и энергии. Как мне повезло, что у меня есть ты и наши дети, Алек», — заключила супруга звезды.

Напомним, Алек Болдуин познакомился со своей женой в феврале 2011 года, а спустя полтора года они сыграли свадьбу.

Супруги воспитывают семерых детей: старшей дочери пары десять лет, а самому младшему — полтора года. У Болдуина также есть дочь Айрленд, которая родилась в браке с Ким Бейсингер.

Ранее Алек Болдуин сообщил, что вместе с женой запускает семейное реалити-шоу.

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