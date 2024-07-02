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2 июля 2024, новостьКрасная дорожка

Высоцкая в платье с глубоким декольте впервые за долгое время вышла в свет

Актриса вместе с мужем Андреем Кончаловским посетила кинопремию «Ника»

Юлия Высоцкая одной из последних пришла на 37-ю церемонию вручения кинопремии «Ника», которая состоялась в театре «Маска». Актриса появилась вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским, который является президентом Российской Академии кинематографических искусств.

Высоцкая выбрала для церемонии элегантный вечерний наряд: она надела черное длинное платье на бретелях с глубоким декольте, поверх которого накинула белоснежный жакет. Образ актриса дополнила черными туфлями на каблуках, которые украшали объемные белые цветы.

Супруги, которые редко появляются на светских мероприятиях, в обнимку вышли к фотографам и выглядели очень счастливыми. Многие обратили внимание, с каким восторгом Высоцкая смотрела на Кончаловского.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году на «Кинотавре» в Сочи. Спустя два года актриса и режиссер сыграли свадьбу. В этом браке у них родились дочь Мария и сын Петр. Спустя 20 лет после свадьбы супруги решили обвенчаться.

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