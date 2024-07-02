Высоцкая в платье с глубоким декольте впервые за долгое время вышла в свет

Юлия Высоцкая одной из последних пришла на 37-ю церемонию вручения кинопремии «Ника», которая состоялась в театре «Маска». Актриса появилась вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским, который является президентом Российской Академии кинематографических искусств.

Высоцкая выбрала для церемонии элегантный вечерний наряд: она надела черное длинное платье на бретелях с глубоким декольте, поверх которого накинула белоснежный жакет. Образ актриса дополнила черными туфлями на каблуках, которые украшали объемные белые цветы.

Супруги, которые редко появляются на светских мероприятиях, в обнимку вышли к фотографам и выглядели очень счастливыми. Многие обратили внимание, с каким восторгом Высоцкая смотрела на Кончаловского.