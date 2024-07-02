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2 июля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Снигирь, Пересильд, звезды «Слова пацана»: как прошло вручение премии «Ника»

О лучших фильмах, актерах и других лауреатах 37-й Национальной кинопремии «Ника» читайте в репортаже Кино Mail.ru

1 июля в столичном театре «Маска» состоялась торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника».

Среди гостей вечера были Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Павел ПрилучныйЗепюр Прилучная, Филипп Киркоров, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Сергей Урсуляк, Алексей Учитель, Ирина Розанова, Елена Валюшкина и другие звезды.

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Российская Академия кинематографических искусств в 37-й раз присудила профессиональные призы за достижения в отечественной киноиндустрии за 2022−2023 годы. Победителей среди игровых, анимационных и документальных проектов наградили в 16 номинациях.

Церемония началась с ролика, показавшего многолетнюю историю премии «Ника» и ее лауреатов, среди которых были Григорий Чухрай, Сергей Параджанов, Тенгиз Абуладзе, Ролан Быков, Александр Сокуров, Владимир Машков, Сергей Бодров, Эдуард Артемьев и многие другие.

«“Ника” начиналась почти 40 лет назад, в эйфории 1980-х, и, конечно, многому научилась, повзрослела. Сегодня “Ника” имеет новое значение, потому что мы пытаемся не потерять связь времен, которая очень хрупкая и часто прерывается. И мы особое внимание уделяем тому, чтобы молодые таланты, которые приходят в кинематограф, не забывали его историю», — отметил президент Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.

Триумф «Праведника» и специальный приз для «Слова пацана»

Лучшим игровым фильмом была признана драма Сергея Урсуляка «Праведник». Кроме того, картина выиграла еще в четырех номинациях — за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, лучшую работу режиссера монтажа и лучшую мужскую роль (Александр Яценко).

Самый громкий телепроект 2023 года, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был удостоен спецприза «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа».

«Мы специально пересматривали фильмы, которые номинировались на “Нику” в 1988—1989 годы, чтобы узнать это время. В общем, пытались забраться на плечи тех, кто до нас получал эту премию. Так что спасибо и премии, и всем, кто к ней причастен, за этот приз, это очень ценно», — отметил режиссер Жора Крыжовников, принявший награду в компании сценариста Андрея Золотарева и актеров Леона Кемстача, Льва Зулькарнаева и Анны Пересильд.

Награды для актеров и трогательная речь Андрея Смирнова

Победу в номинации «Лучшая женская роль» присудили сразу двум актрисам — Юлии Снигирь, снявшейся в исторической драме Андрея Смирнова «За нас с вами», и Юлии Пересильд за работу в космической ленте Клима Шипенко «Вызов».

Пересильд, для которой это первая награда премии «Ника», призналась, что рада получать ее не за подвиг и героизм, а за саму роль: «Я первый раз играла врача, такую очень простую женщину, которая из-за своего неравнодушия взяла и отправилась в космос. Я желаю в наше время, чтобы нас всех, наши сердца не коснулись равнодушие, злость, ненависть. Чтобы хватало сил высекать из себя свет», — сказала актриса со сцены.

Юлия Снигирь, в свою очередь, отметила, что испытывает гордость за то, что приняла участие в фильме «За нас с вами»: «Это кино, которое делает зрителя немного лучше, может быть, умнее. Я очень жду новых режиссерских и актерских работ от Андрея Сергеевича Смирнова», — добавила актриса.

Сам Андрей Смирнов удостоился награды в категории «Лучшая сценарная работа». Получая приз за свою картину «За нас с вами», постановщик поделился трогательным рассказом о сложностях во время съемок ленты «Жила-была одна баба» в 2008 году и о том, как в тот момент его поддержал Андрей Кончаловский. «Думаю, что я здесь самый старый, кроме Кончаловского, моего однокурсника. Думаю, что я прощаюсь с этим залом, с этой Академией. Может, я еще и сумею написать сценарий или снять картину. Но думаю, что все-таки это одно из последних моих мгновений здесь. За что я очень благодарен судьбе», — признался Смирнов.

Еще один приз за работу над фильмом «За нас с вами» забрала со сцены Ирина Розанова, награжденная за лучшую женскую роль второго плана.

За лучшую мужскую роль второго плана посмертно наградили Сергея ПускепалисаСердце пармы»). 

«Открытие года» и другие призы

В номинации «Открытие года» отметили Макара Хлебникова, исполнившего мужскую роль второго плана в драме Бориса Хлебникова «Снегирь».

Композитор Эдуард Артемьев был посмертно награжден за лучшую музыку к ленте «Нюрнберг». Во время музыкального номера Дианы Анкудиновой, исполнившей песню из фильма «Тихая застава», музыку для которого написал Артемьев, почтили память кинематографистов, ушедших из жизни за последние несколько лет. Среди них был и Александр Ширвиндт, еще при жизни удостоенный приза Совета Академии «За честь и достоинство».

Драма Александра Велединского «1993» получила приз за лучшую работу звукорежиссера, награду за лучшую работу художника присудили создателям ленты «Сердце пармы», а в категории «Лучшая работа художника по костюмам» победу одержали Надежда Васильева и Ольга Михайлова («По щучьему велению»).

Лучшим неигровым фильмом стала картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», а лучшим анимационным фильмом назвали работу Ирины Евтеевой «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков».

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Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Эдуард Артемьев. 7 февраля 2013, «Мастер класс», Киев
Эдуард Артемьев
параджанов
Сергей Параджанов
Сергій Параджанов
Юлия Снигирь
Григорий Чухрай
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
Сергей Бодров
Александр Сокуров
По щучьему велению
1 р.
1993
Андрей Золотарев
Андрей Золотарев
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
1 р.
Снегирь
Слово пацана
Слово пацана. Кровь на асфальте
Леон Кемстач
Леон Кемстач
Нюрнберг
Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников
Алексей Учитель
Алексей Учитель
Зепюр Брутян
Зепюр Прилучная-Брутян
Александр Яценко
Александр Яценко
Клим Шипенко
Клим Шипенко
Борис Хлебников
Борис Хлебников
Владимир Машков
Ролан Быков
Ролан Быков
Вызов
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Праведник
Филипп Киркоров
Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев
1 р.
Балабанов. Колокольня. Реквием
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Макар Хлебников
Макар Хлебников
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
1 р.
Сердце пармы
велединский
Александр Велединский
Диана Анкудинова
Диана Анкудинова
Анна Пересильд
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