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2 июля 2024, новость

Горбань моет машины в сериале с Давой: первый трейлер

В многосерийной комедии «Мокрые майки» актриса играет бывшую стриптизершу, сменившую сферу деятельности

Появился трейлер комедийного сериала «Мокрые майки», где Давид Манукян, более известный как Дава, сыграл главную мужскую роль. Его коллегой по проекту стала Мария Горбань, которой досталась роль бывшей стриптизерши.

По сюжету, Маре исполнилось тридцать лет, и она столкнулась с кризисом среднего возраста. Чтобы доказать себе, что она чего-то стоит, девушка решает заняться собственным бизнесом и просит богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты.

Однако у мужчины для подруги другой подарок — старая автомойка на окраине городе. Теперь Маре предстоит научиться вести дела в чисто мужском бизнесе, но с женским подходом. Ей приходит в голову необычная идея: пригласить на работу своих красивых подруг и создать уникальное предложение на рынке. Ведь перед такими автомойщицами не сможет устоять ни один мужчина.

«Я играю девушку, которая не хочет стоять на месте. Она хочет новой жизни, открывает бизнес и сподвигает на это своих подруг. Наш сериал именно про мотивацию. Хочется верить, что тот, кто посмотрит его, и сам начнет действовать», — рассказала Горбань.

Режиссером картины стал Денис Гуляр, снявший фильм «Манюня: Приключения в Москве». В сериале также заняты Ирина Темичева, Алена Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

Премьера сериала «Мокрые майки» состоится 4 июля в онлайн-кинотеатре Premier.

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