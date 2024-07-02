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2 июля 2024, новостьКрасная дорожка

Юлия Пересильд в образе Мэрилин Монро появилась на кинопремии

Актриса получила награду в номинации «Лучшая женская роль» на премии «Ника»

Юлия Пересильд посетила 37-ю церемонию вручения кинопремии «Ника». Для светского выхода 39-летняя актриса выбрала белоснежное струящееся платье в пол с вырезом в зоне декольте.

Звезда фильма «Вызов» уложила волосы в голливудскую волну, а губы накрасила ярко-красной помадой. В таком образе Пересильд многим напомнила Мэрилин Монро.

На премию актриса пришла со своей старшей дочерью, 15-летней актрисой Анной Пересильд. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» была ведущей третьего отделения церемонии вместе с коллегами Соней Присс и Леоном Кемстачем. Пересильд-младшая также вручила матери золотую статуэтку за победу в номинации «Лучшая женская роль».

Для актрисы эта «Ника» стала первой за всю творческую карьеру. Она отметила, что всегда мечтала об этой награде — «женщине с крыльями». Но, по ее словам, только после того, как снялась в фильме «Вызов» и отправилась в космос, смогла обратить на себя внимание крылатой богини.

«Я в первый раз играла врача и в первый раз играла такую слабую и очень простую женщину, которая из-за своего неравнодушия и желания просто спасти человека взяла и отправилась в космос, как бы безумно это ни звучало, сделала там операцию ему и просто совершила что-то невозможное, будучи просто обычным человеком», — высказалась Пересильд.

Она также пожелала, чтобы всех присутствующих в зале не коснулись равнодушие, злость, ненависть, чтобы люди продолжали любить, помогать друг другу и радоваться друг за друга.

«Я всем нам желаю, чтобы нам хватало сил на то, чтобы высекать из себя свет», — заключила актриса.

Напомним, кинопремия «Ника» вручалась лучшим кинематографистам за 2022 и 2023 годы в 16 номинациях. Лучшим игровым фильмом был назван «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка.

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