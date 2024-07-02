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2 июля 2024, новость

Разбитый болезнью Паркинсона звезда «Назад в будущее» выступил на фестивале

Неизлечимо больной актер Майкл Дж. Фокс присоединился к Coldplay на Гластонбери

Звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс вышел на сцену с группой Coldplay на фестивале Гластонбери в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разбитый болезнью Паркинсона 63-летний актер и лидер группы Крис Мартин исполнили песню Fix You. Майкл Дж. Фокс во время выступления повторил рифф из песни Johnny B Goode Чака Берри, которую пел в прославившей его картине.

«Основная причина, почему мы собрали группу — это просмотр “Назад в будущее”. Спасибо нашему вечному герою и одному из самых удивительных людей на земле Майклу Дж. Фоксу», — сказал Крис Мартин со сцены.

Диагноз Майклу Дж. Фоксу поставили в 29 лет. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске.

Ранее Фокс отметил, что не считает разумным думать о перезапуске фильма «Назад в будущее». «Я не думаю, что в этом есть необходимость. Я не думаю, что фильм нуждается в перезагрузке. Вы собираетесь найти лучший способ рассказать историю? Я сомневаюсь в этом», — заявил актер.

В одном из недавних интервью звезда фильма «Назад в будущее» заявил, что не боится уйти из жизни.

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