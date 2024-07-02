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2 июля 2024, новость

Кончаловский возмутился словами Смирнова об уходе из кино

Режиссер назвал коллегу «большим кинематографистом»
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский | Источник: Алексей Молчановский

Режиссер Андрей Кончаловский возмутился словами Андрея Смирнова, который решил попрощаться с коллегами на церемонии вручения кинематографических наград премии «Ника». Об этом сообщает mk.ru.

«Я еще в институте знал, что он идиот… Он большой кинематографист, никогда не успокаивается… Я желаю тебе забыть все то, что ты сказал, извиниться и продолжать свою преступную деятельность», — заявил Кончаловский.

Издание поясняет, что Смирнов на «Нике» получил персональную награду за сценарий фильма «За нас с вами». Выходя на сцену премии, 83-летний режиссер предположил, что это его последнее появление на этом мероприятии, поскольку он старше всех своих коллег.

Андрей Смирнов на сцене премии «Ника»
Андрей Смирнов на сцене премии «Ника» | Источник: Алексей Молчановский

Он также рассказал, как брал почти 30-летнюю паузу в карьере, но решил вернуться с фильмом «Жила-была одна баба». Тогда, вспомнил Смирнов, он почувствовал себя растерянным на съемках и пожаловался Кончаловскому. В ответ коллега ему сказал: «Ты совсем… Очнись! Держись, кретин».

Ранее Критик заявил о влиянии Кончаловского на актерские способности Высоцкой.

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