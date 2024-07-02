СМИ: Мэтт Дэймон пытался предостеречь Аффлека от общения с Лопез

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек | Источник: Legion-Media.ru

На фоне слухов о грядущем разводе Бена Аффлека и Дженнифер Лопез, в СМИ появились сообщения о том, что Мэтт Дэймон предостерегал своего друга от воссоединения с бывшей возлюбленной.

По словам инсайдеров, актер отчаянно пытается уберечь своего лучшего друга и бывшего алкоголика от рецидива на фоне растущих слухов о состоянии его брака. А ведь, переживая личную драму, Аффлек вновь рискует запить.

«Мэтт был рядом, чтобы помочь Бену собраться после его первого расставания с Джей Ло, и он чувствовал, что это может случиться снова», – сообщил источник Daily Mail.

Дэймон посоветовал Аффлеку «сосредоточиться на своей работе», чтобы он не пренебрегал своими профессиональными целями. Бен высоко ценит мнение друга, особенно благодаря тому факту, что Мэтт уже более 18 лет живет в счастливом браке с супругой Люсьяной Баррозо. «Бен всегда восхищался его примером», – добавил инсайдер.

«Мэтт – его единственный настоящий друг. Он не позволил бы Бену снова пристраститься к бутылке. Он следит за ним, чтобы все контролировать», – заключил спикер.