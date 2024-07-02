В сети восхитились внешностью 46-летней Любови Толкалиной в бикини

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в бикини и восхитила пользователей сети. Соответствующие публикации появились в ее соцсети.

Артистка показала сделанные во время отдыха на греческом острове Кос кадры. На них она позировала, сидя в стоящем в море плетеном кресле. При этом 46-летняя звезда сериала «Happy end» надела черное бикини и рубашку в бело-голубую полоску. Также знаменитость запечатлела, как плавает в купальнике под водой.