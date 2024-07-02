49-летняя Ева Лонгория снялась в пиджаке на голое тело для журнала

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Marie Claire Mexico. Соответствующая публикация появилась в соцсети иностранного издания.

На размещенном черно-белом фото 49-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала перед камерой в пиджаке, который она примерила на голое тело, и брюках. В качестве украшений она выбрала массивное кольцо, чокер с длинной подвеской в виде ключа и часы. Последний аксессуар знаменитость надела поверх рукава жакета.