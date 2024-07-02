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2 июля 2024, новость

49-летняя Ева Лонгория снялась в пиджаке на голое тело для журнала

Актриса снялась в откровенном образе для Marie Claire

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Marie Claire Mexico. Соответствующая публикация появилась в соцсети иностранного издания.

Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном черно-белом фото 49-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала перед камерой в пиджаке, который она примерила на голое тело, и брюках. В качестве украшений она выбрала массивное кольцо, чокер с длинной подвеской в виде ключа и часы. Последний аксессуар знаменитость надела поверх рукава жакета.

Лонгория также позировала для обложки журнала в облегающем красном платье, оформленном глубоким декольте и объемными цветочными аппликациями белого цвета.

Ранее Ева Лонгория снялась в прозрачном платье.

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