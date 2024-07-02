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2 июля 2024, новость

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актриса Татьяна Тарасова скончалась на 87-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщил петербургский БДТ имени Товстоногова на странице во «ВКонтакте».

Татьяна Тарасова в спектакле «Идиот» (фото: соцсети)
Татьяна Тарасова в спектакле «Идиот» (фото: соцсети)

На сцене БДТ Тарасова играла более 40 лет. Коллеги назвали ее талантливой актрисой, воплотившей образы от тонко лирических до гротескно комических.

Артистка исполнила роли Аглаи в «Идиоте», унтер-офицерской вдовы в «Ревизоре», миссис Уордль в «Пиквикском клубе», Миронихи в «Последнем сроке», Розы в «Борцах», тетки в «Кроткой».

Также Тарасова запомнилась ролями в сериалах «Тайны следствия», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей», «Пиквикский клуб», «Униженные и оскорбленные».

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