Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщил петербургский БДТ имени Товстоногова на странице во «ВКонтакте».
На сцене БДТ Тарасова играла более 40 лет. Коллеги назвали ее талантливой актрисой, воплотившей образы от тонко лирических до гротескно комических.
Артистка исполнила роли Аглаи в «Идиоте», унтер-офицерской вдовы в «Ревизоре», миссис Уордль в «Пиквикском клубе», Миронихи в «Последнем сроке», Розы в «Борцах», тетки в «Кроткой».
Также Тарасова запомнилась ролями в сериалах «Тайны следствия», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей», «Пиквикский клуб», «Униженные и оскорбленные».