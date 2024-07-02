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2 июля 2024, новость

Александра Ширвиндта удостоили кинопремии «Ника» посмертно

Актера наградили за вклад в искусство
Церемония вручения премии «Ника»
Церемония вручения премии «Ника» | Источник: Алексей Молчановский

Актер Леонид Ярмольник рассказал, что народный артист РСФСР Александр Ширвиндт был удостоен престижной кинематографической награды «Ника». Эта почетная премия была вручена посмертно за его вклад в искусство и за демонстрацию высоких моральных качеств, пишет газета «Известия».

Ярмольник подчеркнул, что Ширвиндт был его учителем как в искусстве, так и в жизни.

Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет, и прощание с ним состоялось 18 марта в Театре сатиры. На мероприятии народная артистка РФ Вера Алентова отметила его уникальный талант, а директор театра «Ленком» Марк Варшавер охарактеризовал его как человека с большой буквы.

Президент России Владимир Путин также отметил выдающиеся достижения Ширвиндта как актера и режиссера, подчеркнув его преданность искусству и доброжелательное отношение к окружающим. Урна с прахом народного артиста РСФСР была захоронена на Новодевичьем кладбище.

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