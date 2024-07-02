Звезда сериала «Ольга» объяснила трехлетнюю паузу в карьере

Кадр из телешоу «Последний герой. Русский сезон»

Актриса Ксения Суркова призналась в беседе с kp.ru, что делала паузу в карьере.

По словам Сурковой, в этот перерыв от работы у нее было переосмысление и переоценка жизненных приоритетов. Как отметила артистка, она набирала «новую "массу" и "актерский "жир"». Тем самым она объяснила свое появление в реалити-шоу “Последний герой”.

«"Последний герой"— это то, что действительно меняет тебя очень сильно. Это как пауза, чтобы снова набрать эту силу, мощь и снова делиться тем, что накопилось. Надеюсь в итоге создать свой проект — мне это безумно интересно», — поделилась актриса.

Суркова добавила, что зрители точно увидят ее в кино в следующем году. В последний раз артистка снималась в 2021 году в картине «Змееносец».

Ксения Суркова наиболее известна по роли Ани Малышевой в сериале «Ольга». Она также снималась в проектах «Зайцев+1», «Временные трудности», «Закрытая школа».