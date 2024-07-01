Тома Круза засняли на прогулке с приемным сыном после инцидента с дочерью

Голливудского актера Тома Круза засняли на прогулке с приемным сыном Коннором на фоне скандала с дочерью. Об этом сообщает Daily Mail.
61-летний Том Круз был замечен на вертолетной площадке в Лондоне вместе с 29-летним сыном Коннором. Его актер усыновил в браке с бывшей женой Николь Кидман. Актер выбрал для выхода на публику светло-серый свитер и темно-синие джинсы. Образ дополнили солнцезащитные очки и черная сумка.
В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури.
Ранее Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, знаменитость время от времени получает информацию о жизни своей дочери.
А на днях дочь Тома Круза отказалась от фамилии актера. По словам инсайдера, Сури пошла на это в борьбе за собственную идентичность, чтобы избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже. Псевдоним девушка уже использовала раньше — в школьной постановке, где играла Мортишу Аддамс из «Семейки Адамс», и на недавнем выпускном. Неизвестно, изменила ли она фамилию в документах.