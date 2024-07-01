Тома Круза засняли на прогулке с приемным сыном после инцидента с дочерью

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Тома Круза засняли на прогулке с приемным сыном Коннором на фоне скандала с дочерью. Об этом сообщает Daily Mail.

61-летний Том Круз был замечен на вертолетной площадке в Лондоне вместе с 29-летним сыном Коннором. Его актер усыновил в браке с бывшей женой Николь Кидман. Актер выбрал для выхода на публику светло-серый свитер и темно-синие джинсы. Образ дополнили солнцезащитные очки и черная сумка.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури.

Ранее Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, знаменитость время от времени получает информацию о жизни своей дочери.