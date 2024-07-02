Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Кологривый и Лядова в фильме о первой любви на фоне 90-х

Драма «Подростки: Первая любовь» рассказывает о романтических чувствах, возникших в сложное время

Вышел трейлер фильма «Подростки: Первая любовь» с Никитой Кологривым, Еленой Лядовой и Алексеем Онеженом, посвященного первой влюбленности и криминальным разборкам.

События ленты разворачиваются на фоне противоречивых и полных надежд 1990-х. В центре сюжета — старшеклассник Олег, который днем учится, а по вечерам промышляет с друзьями мелкими кражами. В жизни девушки Оли гораздо меньше свободы, ведь каждый ее шаг контролирует строгий отец-военный. Именно из-за него юным влюбленным придется расстаться. Но Олег и Оля все-таки попытаются что-то изменить в своей судьбе и сохранить любовь, несмотря на преграды.

«В этом кино зритель найдет свою юность — насыщенную, светлую и яркую, когда все кажется первым и последним, когда любовь — больше жизни, а каждое событие вызывает бурю эмоций», — поделился режиссер фильма Святослав Подгаевский.

Никита Кологривый, сыгравший одного из главных персонажей, рассказал, что ему «понравилось, что это история о молодых ребятах с добрым и хорошим посылом», а «фильм прежде всего о семье и о любви внутри нее».

Елена Лядова, исполнившая роль мамы главного героя, добавила, что лента вызвала у нее «ностальгические чувства, потому что там звучат известные и любимые многими музыкальные композиции».

В картине также заняты Александра Тихонова, Тимофей Трибунцев, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Валерий Панков.

Премьера фильма «Подростки: Первая любовь» состоится 29 августа.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Алексей Онежен
Алексей Онежен
Подростки: Первая любовь
Подростки: Первая любовь
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Елена Лядова
Елена Лядова
Святослав Подгаевский
Святослав Подгаевский
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Арбенина»
Арбенина
Трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Лгунья»
Лгунья
Трейлер
Кадр из сериала «И снова здравствуйте!» (3 сезон)
И снова здравствуйте!
Трейлер (3 сезон)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь