Трейлер дня: Кологривый и Лядова в фильме о первой любви на фоне 90-х

События ленты разворачиваются на фоне противоречивых и полных надежд 1990-х. В центре сюжета — старшеклассник Олег, который днем учится, а по вечерам промышляет с друзьями мелкими кражами. В жизни девушки Оли гораздо меньше свободы, ведь каждый ее шаг контролирует строгий отец-военный. Именно из-за него юным влюбленным придется расстаться. Но Олег и Оля все-таки попытаются что-то изменить в своей судьбе и сохранить любовь, несмотря на преграды.

«В этом кино зритель найдет свою юность — насыщенную, светлую и яркую, когда все кажется первым и последним, когда любовь — больше жизни, а каждое событие вызывает бурю эмоций», — поделился режиссер фильма Святослав Подгаевский.

Никита Кологривый, сыгравший одного из главных персонажей, рассказал, что ему «понравилось, что это история о молодых ребятах с добрым и хорошим посылом», а «фильм прежде всего о семье и о любви внутри нее».

Елена Лядова, исполнившая роль мамы главного героя, добавила, что лента вызвала у нее «ностальгические чувства, потому что там звучат известные и любимые многими музыкальные композиции».