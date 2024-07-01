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1 июля 2024, новость

40-летняя звезда «Острых козырьков» тайно родила первенца

Актриса Шарлин МакКенна впервые стала матерью
Шарлин МакКенна и Адам Ротенберг
Шарлин МакКенна и Адам Ротенберг | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Острые козырьки», актриса Шарлин МакКенна тайно родила первенца от мужа Адама Ротенберга. Об этом сообщает Daily Mail.

Оказалось, что актриса стала матерью еще в марте 2024 года, и все это время скрывала новость. У нее появилась на свет дочь, которую назвали Марта Жозефина. Шарлин МакКенн также отметила, что уже занялась параллельно материнству «новой собственной и прекрасной постановкой».

«Я думаю, что это невероятно особенная, трогательная и прекрасная постановка, если можно так выразиться», — заявила актриса.

Она также рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

«У меня родился маленький ребенок, поэтому я уже давно не в курсе событий. Я только что была в режиме "гнездования" и наслаждалась своей маленькой девочкой. Она очень особенная», — заключила Шарлин МакКенна.

Актриса обручилась с американским актером Адамом Ротенбергом в 2019 году. Они поженились в январе 2021 года в замке Лесли рядом с родным городом МакКенны.

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