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1 июля 2024, новость

Звезда «Бандитского Петербурга» снялась в «змеином» бикини на пляже

50-летняя Олеся Судзиловская отдыхает в Анапе
Олеся Судзиловская (фото: соцсети)
Олеся Судзиловская (фото: соцсети)

Звезда «Бандитского Петербурга» Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини. Актриса позировала на пляже в Анапе и поделилась кадрами в личном блоге.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях: «Выглядите потрясающе», «Шикарная красотка», «Огонь», «Великолепие и пафос», «Всегда восхищаюсь вами», «Богиня», «Роскошная женщина», «Я бы шею свернул, увидев вас на пляже», «Идеальная», «Роковая красотка».

Актриса отмечала, что практически каждый день занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. По словам звезды, она не заставляет себя идти на тренировки, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины.

Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 15 лет, а младшему, Майку, 8 лет.

Актриса родила первенца в 34 года. Звезда признавалась, что в раннем возрасте совсем не хотела детей — она переживала и часто думала, почему у нее не появляется материнский инстинкт. Однако в определенный момент артистка испугалась, что так и не испытает этого счастья, и ей удалось быстро забеременеть.

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