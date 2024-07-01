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1 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: японская эко-притча с неожиданным финалом

Сегодня в рубрике – красивая медитативная драма о природе зла от звезды современного японского кинематографа

Герои ленты «Зло не существует» — отец-одиночка Такуми и его дочка, 8-летняя Ханна, живущие в деревне Мизубики, что неподалеку от Токио. Однажды становится известно о том, что возле них собираются построить глэмпинговый центр с сомнительным проектом очистного резервуара. А значит, уникальная природа этого региона окажется под угрозой.

Чтобы наладить отношения с местными жителями и заручиться их согласием на строительство, представители бизнеса решают провести с Такуми один день. И в этот же день бесследно исчезает маленькая Ханна.

«Зло не существует» — медитативная драма, сосредоточенная на сказочной красоте долгих, созерцательных планов лесной флоры и фауны. Вот олень прошел по снегу, звонко переливаются горные ручьи, в небе пролетают птицы, а зимнее озеро гипнотизирует своей неподвижностью.

Вместе с тем новая работа японца Рюсукэ Хамагути, номинанта «Оскара» за фильм «Сядь за руль моей машины», — это крепкая социальная драма о противостоянии маленького человека с бездушными силами, плавно перетекающая в экзистенциальную историю о зле и спасении с шокирующим финалом.

Зло не существует
2023/Япония18+драма
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