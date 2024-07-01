Стало известно о личной жизни 55-летнего Хью Джекмана после развода

Хью Джекман | Источник: Legion-Media.ru

Актер Хью Джекман переехал в Лондон после развода с Деборрой-Ли Фернесс. Об этом сообщает New Idea.

55-летний актер сменил место жительства в связи со съемками нового фильма. Однако инсайдер издания, знакомый с актером, утверждает, что он может остаться там навсегда.

«Он хочет быть ближе к своей маме и сестре, которые там живут, и, возможно, снова найти любовь», — высказался инсайдер издания.

О намерении Хью Джекмана и его жены Деборры-Ли Фернесс развестись после 27 лет брака стало известно в сентябре прошлого года.

«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения», — сообщил источник.