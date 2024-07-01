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1 июля 2024, новость

Кологривого выгнали из нескольких проектов из-за дебоша

Актер заявил, что его пока не пригласили в продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый признался в программе «Шоу Воли», что его выгнали из нескольких проектов после дебоша в ресторане.

Ведущий передачи Павел Воля заявил, что в скором времени начнутся съемки второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кологривый очень удивился этой новости.

Он признался, что ему еще не поступали предложения о возвращении в проект. Артист предположил, что его могут не взять во второй сезон из-за скандалов.

«Подождите! Кащея не будет во второй части?» — спросил Воля. «Я думаю, что нет (не будет)», — ответил актер.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

В апреле телеведущий Марат Башаров заявил, что считает неудивительным скандальное поведение Кологривого, так как слава пришла к нему в молодом возрасте. Артист отметил, что на месте коллеги пошел бы бесплатно поработать уборщиком на месяц в том ресторане, где устроил пьяный дебош.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый разгромил студию шоу Павла Воли.

Отметим, что генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский ранее заявил, что создатели заявляли сериал как цельное произведение, и оно было полностью снято. По его словам, в сериале поставлена точка.

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