Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев заметили вместе

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Бизнесвумен Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе впервые за несколько месяцев засняли вместе. Об этом сообщает US Magazine.

Пару заметили на свидании в Лос-Анджелесе. Артисты надели черные маски, пытаясь скрыть лица от камер. Кайли Дженнер была одета в белый кроп-топ, широкие черные штаны и тапки. Для пары выход стал первым за несколько месяцев после слухов об их расставании.

Недавно инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что семья и близкие друзья Кайли Дженнер боятся, что Тимоти Шаламе разобьет ей сердце. Якобы они даже уговаривали модель расстаться с актером, однако она не хочет делать этого.

Модель Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе раскрыли свой роман в начале сентября в прошлого года, когда вместе появились на финальном матче US Open. На мероприятии знаменитости сидели в обнимку и целовались.