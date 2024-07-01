Племянница Джулии Робертс раскрыла, чему научилась у родственницы

Эмма Робертс | Источник: Legion-Media.ru

Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс, рассказала о ценном уроке, который дала ей знаменитая родственница. По словам актрисы, звезда картины «Красотка» научила ее всегда ставить на первое место семью, а не работу.

«Если она и научила меня чему-то, то это не имеет никакого отношения к работе. Это важность семьи и нормальной жизни, а не работы. Она всегда ставит свое материнство на первое место», — рассказала Эмма Робертс в интервью журналу Stellar.

По ее словам, тетя ведет обычную жизнь и не хвастается своей звездностью. Звезда сериала «Американская история ужасов» призналась, что стала лучше понимать родственницу, когда сама стала мамой. Четыре года назад актриса родила сына от актера Гаррета Хедлунда.

Напомним, Эмма Робертс — родная племянница Джулии Робертс, дочь ее брата Эрика Робертса. Он расстался со своей возлюбленной Келли Каннингхэм сразу после рождения дочери, а звезда фильма «Сбежавшая невеста» поддержала девушку, оставшуюся одну с младенцем.