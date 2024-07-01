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1 июля 2024, новость

Глафира Тарханова вернулась на сцену через 12 дней после пятых родов

Актриса сообщила, что отправляется на гастроли вместе с новорожденной дочерью

Глафира Тарханова опубликовала в личном блоге фото, на котором она запечатлена еще беременной, в полупрозрачном платье с драпировками. Актриса сообщила поклонникам, что возвращается на сцену спустя 12 дней после пятых родов. Она уже отыграла спектакль «Провинциальные анекдоты» вместе с коллегами Станиславом Бондаренко, Иваном Жидковым, Анной Михайловской и другими и собирается на гастроли. 

Глафира Тарханова (фото: соцсети)
Глафира Тарханова (фото: соцсети)

«Я уже не беременна, но это самое актуальное фото. Первые гастроли после рождения! У Лукерьи первый самолет и первый поезд! <...> Это страница актрисы, а не мамы… Попробую совместить, тем более в этот раз, как никогда рано, я возвращаюсь постепенно к работе! Дочь рядом, работаем вместе!» — написала звезда сериала «Измены».

Поклонники восхитились тем, что актриса так быстро вернулась к работе и при этом не оставляет дочь одну. Они отметили, что Тарханова для них — «олицетворение женственности и материнства».

Напомним, Глафира Тарханова в середине июня стала мамой в пятый раз. У актрисы и ее супруга, актера Алексея Фаддеева, родилась долгожданная дочка Лукерья. Пара также воспитывает четырех сыновей: самому старшему из них — 16 лет, а младшему в сентябре исполнится семь лет.

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