Звезда «Папиных дочек» вспомнил о сложных отношениях с Марком Захаровым

Андрей Леонов вспомнил, как в самом начале своей актерской карьеры не мог найти общий язык с Марком Захаровым, художественным руководителем «Ленкома». Марку Анатольевичу не нравилось, что молодой актер не выполнял его требования.
«Я являлся большим раздражителем для Марка Анатольевича. У нас были напряженные отношения, потому что я не был готов к встрече с таким большим режиссером, не мог схватить его идею, сыграть то, что он просил. Но благодаря этому чему-то научился в рамках такого преодоления, хотя это было непросто», — рассказал Леонов в интервью изданию «Караван историй».
Евгений Леонов, отец актера, порой тоже критиковал работу сына. По словам звезды ситкома «Папины дочки», замечания отца в первое время очень его задевали.
«Папа пытался что-то мне посоветовать, говорил: “Да знаю я!”. Но постепенно понял, что без его помощи не обойдусь. Я стал снисходительно у отца спрашивать: “Ну скажи, как я читаю?”. Он делал замечания, я раздражался: “Все, хватит, ничего не буду тебе показывать!” Но потом опять к нему шел», — отметил актер.
Напомним, Андрей Леонов — сын народного артиста СССР Евгения Леонова и сотрудницы литературного отдела Театра имени Ленинского комсомола Ванды Леоновой. В кино он дебютировал в 13 лет — тогда юный актер получил роль в фильме «Гонщики».
Особый проект в творческой биографии Леонова — сериал «Папины дочки», в котором он сыграл Сергея Васнецова, психотерапевта и отца пятерых дочерей. За эту роль актер получил ТЭФИ и звание «Главного Папы страны».