Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыл размер своей пенсии

Известный актер из Санкт-Петербурга назвал сумму своей пенсии и пояснил, почему ему, как заслуженному артисту РФ, в отличие от московских актеров, не платят надбавку в размере 30 тысяч к пенсии за звание.

«У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей, — рассказал новостному порталу aif.ru Сергей Селин. — Добавку мне не платят. Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный. Ну, ничего страшного. Я вышел на пенсию чуть позже — не в 60, а в 63. И получил пенсию наконец-то. Я не переживал по поводу того, какая у меня там будет сумма, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем, вот и все. Кто-то может, кто-то нет это себе организовать. Я позаботился о своем будущем».