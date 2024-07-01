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1 июля 2024, новость

Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыл размер своей пенсии

По словам Сергея Селина, он смог заранее позаботиться о своем будущем
Сергей Селин
Сергей Селин | Источник: PersonaStars

Заслуженный артист РФ Сергей Селин снялся в десятках сериалов, но в первую очередь он известен по роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Известный актер из Санкт-Петербурга назвал сумму своей пенсии и пояснил, почему ему, как заслуженному артисту РФ, в отличие от московских актеров, не платят надбавку в размере 30 тысяч к пенсии за звание.

Оказалось, что коллега Селина по сериалу «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова, став депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сумела добиться такой надбавки только для народных артистов РФ. Но заслуженным артистам России, живущим в Санкт-Петербурге, доплаты в размере 30 тысяч к пенсии по закону не полагается.

«У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей, — рассказал новостному порталу aif.ru Сергей Селин. — Добавку мне не платят. Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный. Ну, ничего страшного. Я вышел на пенсию чуть позже — не в 60, а в 63. И получил пенсию наконец-то. Я не переживал по поводу того, какая у меня там будет сумма, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем, вот и все. Кто-то может, кто-то нет это себе организовать. Я позаботился о своем будущем».

Ранее Сергей Селин резко обратился к Софии Ротару.

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