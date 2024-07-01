Екатерина Волкова раскрыла, в какой вуз будет поступать ее сын

Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова раскрыла результаты ЕГЭ сына и вуз, куда он планирует поступать. Актриса призналась в личном блоге, что у них есть несколько дней, чтобы «выдохнуть» перед вступительными испытаниями в институте.

Екатерина Волкова с сыном Богданом (фото: соцсети)

«ЕГЭ по истории — 93 балла. Такой результат сына. Все, можно чуть и расслабиться перед поступлением в МГИМО», — отметила артистка.

Знаменитость родила Богдана от писателя, политика Эдуарда Лимонова. По словам актрисы, сын с детства увлекался историей и проводил много времени за чтением книг, которые потом активно обсуждал с отцом. Волкова говорила, что бывший муж многое вложил в их мальчика, и она ему за это благодарна.

От Лимонова звезда растит двоих детей: помимо Богдана, она также воспитывает 15-летнюю Александру. Супруги расстались, когда Волкова была беременна, однако знаменитость подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода и писатель часто проводил время с сыном и дочерью.

У артистки также есть дочь Валерия, которую она родила в первом браке с экс-возлюбленным Алексеем. В феврале 2022 года актриса впервые стала бабушкой, у нее появился внук Тимофей. А 20 марта 2024 года в семье вновь произошло пополнение, Валерия родила еще одного сына.