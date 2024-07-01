Бикович играет Меншикова в масштабной драме о Петре I: первые кадры

Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи», события которой развернутся вокруг Петра I, вступающего в затяжную войну с Швецией.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Милош Бикович появится на экране в образе князя Александра Меншикова, а Алексей Гуськов сыграет полководца Бориса Шереметева. Роль первого российского императора исполняет Александр Горбатов. «Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека», — отмечает режиссер фильма Андрей Кравчук.

Действие ленты начинается с возвращения Петра Первого после Великого посольства на родину. Приняв решение вступить в войну с Швецией за выход к Балтийскому морю, Петр проходит через серьезные испытания: внутреннее сопротивление приверженцев старого мира, разочарования, обман и предательства. Победа в Полтавской битве определит ход всей мировой истории, Россия будет провозглашена Империей, а Петр примет императорский титул.

Сценарий к фильму написал автор «Слова пацана» Андрей Золотарев.

Создатели картины обещают, что «Рождение империи» станет зрелищным кино: «Полновесная драма, с интригами, приключениями, битвами, в которой зрителя ждут и любовь, и юмор — таким и должен быть исторический фильм о Петре Первом», — уверен продюсер Антон Златопольский.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, в Тульской области и Москве.

Производством фильма занимается студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип», при поддержке Фонда Кино. Генеральный партнер фильма — ПАО «НК “Роснефть”».