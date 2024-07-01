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1 июля 2024, фоторепортажСъемки

Бикович играет Меншикова в масштабной драме о Петре I: первые кадры

Историческая драма «Рождение империи» расскажет о периоде Северной войны

Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи», события которой развернутся вокруг Петра I, вступающего в затяжную войну с Швецией.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Милош Бикович появится на экране в образе князя Александра Меншикова, а Алексей Гуськов сыграет полководца Бориса Шереметева. Роль первого российского императора исполняет Александр Горбатов. «Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека», — отмечает режиссер фильма Андрей Кравчук.

Действие ленты начинается с возвращения Петра Первого после Великого посольства на родину. Приняв решение вступить в войну с Швецией за выход к Балтийскому морю, Петр проходит через серьезные испытания: внутреннее сопротивление приверженцев старого мира, разочарования, обман и предательства. Победа в Полтавской битве определит ход всей мировой истории, Россия будет провозглашена Империей, а Петр примет императорский титул.

В актерский ансамбль «Рождения империи» также вошли Юлия Пересильд в роли фаворитки Петра Анны Монс, Ксения Утехина (Марта Скавронская), Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко, Евгений Шварц и другие.

Сценарий к фильму написал автор «Слова пацана» Андрей Золотарев.

Создатели картины обещают, что «Рождение империи» станет зрелищным кино: «Полновесная драма, с интригами, приключениями, битвами, в которой зрителя ждут и любовь, и юмор — таким и должен быть исторический фильм о Петре Первом», — уверен продюсер Антон Златопольский.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, в Тульской области и Москве.

Производством фильма занимается студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип», при поддержке Фонда Кино. Генеральный партнер фильма — ПАО «НК “Роснефть”».

Выход драмы «Рождение империи» на большие экраны запланирован на 2026 год.

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Андрей Кравчук
Андрей Кравчук
Алексей Гуськов
Рождение империи
Александр Горбатов
Александр Горбатов
Сергей Шакуров
Милош Бикович
Милош Бикович
Miloš Biković
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Андрей Золотарев
Андрей Золотарев
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Александр Яценко
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