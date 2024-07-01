Равшана Куркова показала редкие фото дочери и сына

Актриса Равшана Куркова показала редкие кадры с дочерью Самирой и сыном Гаспаром от разных браков. Снимки она опубликовала на своей странице в соцсети.
На кадрах дочь актрисы посылает подписчикам воздушные поцелуи, а сын съезжает с детской горки на прогулке.
У Равшаны Курковой есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна, с которым она рассталась. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения. Актриса отмечала, что не препятствует встречам Гаспара с его отцом.
Прошлой весной Равшана Куркова сообщила о рождении второго ребенка. У нее появилась дочь Самира. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Недавно знаменитость показала подросшую дочь от мужчины, которого скрывает.
Недавно Равшана Куркова рассказала о воспитании детей. Актриса призналась, что сын пока не понимает, почему сестре уделяют больше внимания, поэтому отбирает у нее игрушки и хулиганит.