Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Александр Панкратов-Черный | Источник: PersonaStars

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный на полях I Международного кинофестиваля «Антарес» в Сочи рассказал о размере своей пенсии. Его цитирует aif.ru.

75-летний актер назвал смешным размер своей базовой пенсии — 17 600 рублей.

«Поэтому я очень благодарен мэру Москвы Собянину за доплату в размере 30 тысяч рублей — ее выплачивают народным и заслуженным артистам, живущим в Москве. <…> Тем более народные артисты — почти все люди немолодые. У всех пенсия маленькая, а лекарства дорогие сейчас», — рассказал он.

С надбавкой мэра пенсия актеров-москвичей составляет 47 тысяч 600 рублей. Он добавил, что если сниматься в кино актерам здоровье не позволяет, они ищут других заработков — так, однажды из аэропорта его подвозил другой народный артист.

«Оказывается, он извозом занимается. А это ж опасная профессия — конкуренция там жесткая. Не дай бог конфликт. А таксисты же не разбираются, народный ты, не народный, артист, не артист — ты конкурент, пассажира отобрал», — размышляет он.