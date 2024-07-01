Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный на полях I Международного кинофестиваля «Антарес» в Сочи рассказал о размере своей пенсии. Его цитирует aif.ru.
75-летний актер назвал смешным размер своей базовой пенсии — 17 600 рублей.
«Поэтому я очень благодарен мэру Москвы Собянину за доплату в размере 30 тысяч рублей — ее выплачивают народным и заслуженным артистам, живущим в Москве. <…> Тем более народные артисты — почти все люди немолодые. У всех пенсия маленькая, а лекарства дорогие сейчас», — рассказал он.
С надбавкой мэра пенсия актеров-москвичей составляет 47 тысяч 600 рублей. Он добавил, что если сниматься в кино актерам здоровье не позволяет, они ищут других заработков — так, однажды из аэропорта его подвозил другой народный артист.
«Оказывается, он извозом занимается. А это ж опасная профессия — конкуренция там жесткая. Не дай бог конфликт. А таксисты же не разбираются, народный ты, не народный, артист, не артист — ты конкурент, пассажира отобрал», — размышляет он.
Ранее Путин поздравил Александра Панкратова-Черного с 75-летним юбилеем. Президент отметил искрометный талант и яркий артистический темперамент актера.