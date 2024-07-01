Ирина Пегова поделилась кадрами с выпускного дочери

Актриса Ирина Пегова показала свою дочь-выпускницу, которая окончила московскую школу №1520 имени Капцовых. Звезда поделилась кадрами с торжественного события в своем Telegram-канале.

«Ну все, закончилась школьная пора! Взрослая жизнь, встречай мою Татьяну с распростертыми объятьями», — написала артистка.

Знаменитость родила дочь от актера Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако Пегова никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — Татьяна часто проводит время с отцом и периодически делится снимками с родителем в соцсетях.

До рождения первенца у Пеговой случился выкидыш. Орлов признавался в эфире программы «Судьба человека», что в тот момент не только не поддержал экс-жену, но и винил ее в произошедшем. По словам артиста, он был страшным эгоистом, который не понимал, как важна для человека семья. На расставание супругов также повлияла его алкогольная зависимость, с которой пыталась бороться Пегова. Актриса вспоминала, что тогда ощущала себя «беспомощным заложником» обстоятельств, и развод стал ее спасением.