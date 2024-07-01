Кристина Асмус показала откровенное фото из отпуска

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала откровенное фото с отдыха на Бали. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31126"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31126", -122141110, 31126, 'eRj9fvLsbIqrpF1a2cTY6CaNZhQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

36-летняя звезда фильма «Текст» снялась у водопада на острове. Так, артистка позировала по пояс в воде с поднятыми руками, надев черный сетчатый топ в декоративных дырах. Она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

В свою очередь, знаменитость снабдила фото саркастичными хештегами, в том числе #МальчикПоплыл, #Старуха, #ВидноЧтоСтрадает, #ЧушпанЧушпаном.