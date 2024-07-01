Кристина Асмус показала откровенное фото из отпуска

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала откровенное фото с отдыха на Бали. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.
36-летняя звезда фильма «Текст» снялась у водопада на острове. Так, артистка позировала по пояс в воде с поднятыми руками, надев черный сетчатый топ в декоративных дырах. Она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.
В свою очередь, знаменитость снабдила фото саркастичными хештегами, в том числе #МальчикПоплыл, #Старуха, #ВидноЧтоСтрадает, #ЧушпанЧушпаном.
Ранее стало известно, сколько стоит отдых Кристины Асмус на Бали. Актриса сняла номер в отеле Capella Ubud.