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1 июля 2024, новость

Кристина Асмус показала откровенное фото из отпуска

Актриса поделилась фото в соцсети

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала откровенное фото с отдыха на Бали. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

36-летняя звезда фильма «Текст» снялась у водопада на острове. Так, артистка позировала по пояс в воде с поднятыми руками, надев черный сетчатый топ в декоративных дырах. Она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

В свою очередь, знаменитость снабдила фото саркастичными хештегами, в том числе #МальчикПоплыл, #Старуха, #ВидноЧтоСтрадает, #ЧушпанЧушпаном.

Ранее стало известно, сколько стоит отдых Кристины Асмус на Бали. Актриса сняла номер в отеле Capella Ubud.

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